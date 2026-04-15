LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | gruppo compatto a 20 km dall’arrivo
A circa 20 chilometri dal traguardo, il gruppo si mantiene compatto durante la corsa. In questa fase, si segnala l'inizio del tratto di pavé a Manshoven, mentre alcuni corridori sono stati ripresi da altri in testa al gruppo. La corsa continua con i ciclisti che si avvicinano alle ultime fasi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Inizia il settore di pavè di Manshoven. 16:51 Ripreso Withen Philipsen. Gruppo compatto. 16:50 20 km all’arrivo della Ronde van Limburg 2026. 16:48 4 chilometri al tratto di pavè di Manshoven, che culminerà con 300 metri in salita che potrebbero spezzare ulteriormente il gruppo. 16:46 Tra gli altri purtroppo anche l’azzurro Alberto Bruttomesso (Bahrain – Victorious). 16:44 C’è Milan Menten tra i caduti. Il velocista belga della Lotto Intermachè torna in sella lasciandosi andare ad un gesto di stizza. 16:43 Altra caduta nello stesso passaggio precedente. Coinvolti un’altra decina di corridori e gruppo che si sgretola.🔗 Leggi su Oasport.it
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