Oggi si svolge la corsa Ronde Van Brugge 2026, con circa 90 chilometri ancora da percorrere. Il gruppo si mantiene compatto mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa. È possibile seguire la diretta in tempo reale a partire dalle 13, con aggiornamenti sulla gara e le posizioni dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 15:33 Foratura per Jakob Soderqvist (Lidl-Trek). 15:30 Gruppo ora impegnato sul pavè di Brieverweg. 15:28 Brutta caduta di Matthias Schwarzbacher (EF Education EasyPost), che è costretto al ritiro. 15:25 Andatura che si impenna sotto l’accelerazione degli uomini Alpecin-Premier Tech e Team Jayco AlUla. 15:21 Gruppo che transita nella zona del rifornimento. 15:18 100 km al traguardo della Ronde Van Brugge 2026. 15:15 Dopo due ore di corsa la media oraria è di poco inferiore ai 47 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: 90 km all’arrivo e gruppo compatto

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