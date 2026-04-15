Durante la gara della Ronde van Limburg 2026 in corso, il gruppo sta cercando di catturare i corridori in fuga a circa 45 chilometri dall’arrivo. Alle 16:20, si segnala una foratura della ruota posteriore per il ciclista che gareggia con la squadra Pinarello Q36. La corsa prosegue con i partecipanti impegnati in uno sprint finale per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Foratura della ruota posteriore per Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). 16:18 Merlier è nelle retrovie del gruppo, che ora viaggia verso un nuovo passaggio sulla linea d’arrivo. 16:16 Koyama (Burgos Burpellet BH) abbandona la corsa. Il giapponese ha provato a resistere dopo la caduta, ma ora i postumi della brutta botta si fanno sentire. 16:13 Babovich viene ripreso dal gruppo quando inizia il settore di pavè chiamato Op de Kriezel. 16:10 Foratura per Riesbeek (Alpecin-Premier Tech). Intanto tra i fuggitivi è rimasto in solitaria Withen Philipsen. 16:07 Corsa che transita nuovamente sul tratto in pavè di Manshoven, che termina con 200 metri in salita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 45 km dall’arrivo

Notizie correlate

LIVE GP Indurain 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 70 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Ultimato anche l’Alto de Arradia.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata; Ronde van Limburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Ronde van Limburg: Merlier cerca il bis senza Groenewegen. Orari e streaming; Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito.

LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 45 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Foratura della ruota posteriore per Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). 16:18 Merlier è nelle ... oasport.it

Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua ... oasport.it

Altri sport in TV oggi 15 aprile 2026 11:00 Tennis Sky Sport 13:30 Ciclismo, O Gran Camiño 2a tappa Eurosport 14:00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026: Svizzera-Italia Sky Sport Arena 15:30 Ciclismo, Ronde van Limburg: Eurosport La lista su x.com

Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook