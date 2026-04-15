Oggi si tiene la prima partita del torneo WTA 1000 di Stoccarda, con Jasmine Paolini che affronta Zeynep Sonmez. La sfida si svolge in diretta e rappresenta un momento importante per entrambe le giocatrici, che cercano di ottenere una buona partenza nel torneo. La giovane turca Zeynep Sonmez si presenta come un avversario da non sottovalutare, pronta a mettere in difficoltà la più esperta italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di Stoccarda di Jasmine PAOLINI, opposta alla giovane e promettente turca Zeynep Sonmez. La sfida di primo turno della toscana non è comoda, di fronte c’è una ragazza che si è spinta nel tennis che conta da un paese esotico come la Turchia e che ha saputo esibirsi nel miglior tennis quest’anno a Melbourne con il 3° turno raggiunto in uno Slam per la prima volta in carriera. Qui è temibile poiché ha già vinto due match nelle qualificazioni. Paolini al momento è settima in classifica mondiale, a debita distanza da Amanda Anisimova ma con poche manciate di punticini di margine su Elina Svitolina che tallona l’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: ostacolo turco da non sottovalutare

Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda.

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