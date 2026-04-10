LIVE Paolini-Sakatsume Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA | secondo singolare da non sottovalutare

Oggi si svolge il secondo singolare tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume, nel match tra Italia e Giappone valido per la Billie Jean King Cup 2026. La partita si sta giocando in diretta e le due tenniste si affrontano su un campo ancora in fase di gioco. L'incontro rappresenta un momento chiave della sfida tra le due nazionali, con entrambe le giocatrici pronte a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Himeno Sakatsume, secondo singolare della sfida tra Italia e Giappone, tie della Billie Jean King Cup 2026. La numero uno azzurra cerca il successo contro la seconda nipponica, in una sfida da non sottovalutare. Sulla terra rossa del complesso del Colle degli Dei di Velletri inizia la stagione sull’argilla della numero 8 del mondo. Paolini torna in campo dopo la sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami, dov’è stata rimontata da Jelena Ostapenko. La stagione dell’azzurra non è iniziata nel migliore dei modi con 8 vittorie e 7 sconfitte, c on il miglior risultato la semifinale ottenuta nel WTA di Merida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di... BJK Cup 2026, le convocate di Italia-Giappone. Presente Jasmine Paolini, c’è anche Tyra Caterina GrantComincia da Velletri e dalla sfida con il Giappone, il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Temi più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone LIVE su SuperTennis: venerdì dalle 12 Cocciaretto-Uchijima; Billie Jean King Cup: le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone; Jasmine Paolini guida l’Italia nella Billie Jean King Cup. LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ... oasport.it Le grandi del tennis a Velletri, l'Italia di Errani e Paolini sfida il Giappone per le finals di Billie Jean King CupLa Billie Jean King Cup sbarca a Velletri, nel cuore dei Castelli Romani, a due passi dalla Capitale. Le azzurre pluricampionesse in carica (reduci da due vittorie di fila nella ... leggo.it Decisi gli accoppiamenti della sfida tra Italia e Giappone Cocciaretto - Uchijima Paolini - Sakatsume Errani/Paolini - Hozumi/Aoyama Paolini - Uchijima Cocciaretto - Sakatsume Si parte domani alle 12:00, in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Le campionesse del mondo tornano in campo così Italia-Giappone venerdì dalle 12:00 Elisabetta Cocciaretto Moyuka Uchijima Jasmine Paolini Himeno Sakatsume Italia-Giappone sabato dalle 11:00 Errani/Paolini Hozumi/Aoy x.com