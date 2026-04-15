LIVE Paolini-Sonmez WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | giocatrici in campo!

Alle 12:33, la partita tra l’italiana e la sua avversaria è iniziata sul campo di Stoccarda, durante il torneo WTA 2026. L’azzurra, che ha raggiunto i quarti di finale in questa competizione in passato, si trova ora in campo con l’obiettivo di migliorare il suo risultato e proseguire nel torneo. La sfida si svolge sulla storica pista di Porsche, un elemento simbolico di questa tappa tedesca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:33 Inizia l’inseguimento dell’azzurra all’iconica Porsche, lei che non ha mai perso prima dei quarti di finale qui a Stoccarda. Giocatrici in campo! 12:27 Paolini che in questo torneo fu semifinalista nel 2024 sconfitta da Aryna Sabalenka. 12:23 Paolini al momento è settima in classifica mondiale, a debita distanza da Amanda Anisimova ma con poche manciate di punticini di margine su Elina Svitolina che tallona l’azzurra. Nella race invece la giocatrice toscana numero 3 al mondo in doppio è addirittura dietro rispetto ad Elisabetta Cocciaretto. 12:17 Serve una prestazione incoraggiante per la stagione su terra battuta, anche se si parte da una condizione di gioco atipica come la terra rossa indoor tedesca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo! Notizie correlate LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di... LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Tra pochi minuti in campo Jasmine Paolini nell’esordio a Stoccarda contro Sonmez! Buon giorno amici... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo; Stoccarda su SuperTennis: mercoledì Paolini debutta con Sonmez (live alle 12.30); Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d'esordio nel WTA 1000 di ... oasport.it Paolini-Sonmez, sfida inedita al WTA Stoccarda: orario e dove vederlaJasmine Paolini esordisce al WTA Stoccarda contro Zeynep Sonmez: orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... it.blastingnews.com Verso le 15 Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs. Chi vince sfida ai quarti Luciano Darderi o Vit Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Jasmine Paolini opposta a Zeynep Sonmez - facebook.com facebook