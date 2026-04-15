LIVE Paolini-Sonmez WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | azzurra in campo a minuti

Tra pochi minuti, la tennista italiana scenderà in campo nella partita valida per il torneo WTA di Stoccarda 2026. L’evento si svolge in Germania e vede in gara diverse giocatrici di livello internazionale. La partita sarà trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito dedicato. L’atleta azzurra si prepara a disputare questa sfida, che si svolgerà sul campo centrale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Tra pochi minuti in campo Jasmine Paolini nell’esordio a Stoccarda contro Sonmez! Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di Stoccarda di Jasmine PAOLINI, opposta alla giovane e promettente turca Zeynep Sonmez. La sfida di primo turno della toscana non è comoda, di fronte c’è una ragazza che si è spinta nel tennis che conta da un paese esotico come la Turchia e che ha saputo esibirsi nel miglior tennis quest’anno a Melbourne con il 3° turno raggiunto in uno Slam per la prima volta in carriera. Qui è temibile poiché ha già vinto due match nelle qualificazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

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