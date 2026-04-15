Alle ore 12.00 si è aperto il primo match del WTA 1000 di Stoccarda, con Jasmine Paolini in campo contro Zeynep Sonmez. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta e sta attirando l’attenzione degli appassionati, che possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla nostra piattaforma. La sfida rappresenta l’esordio nel torneo per entrambe le tenniste, con la giovane turca pronta a mettersi alla prova contro l’esperta azzurra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di Stoccarda di Jasmine PAOLINI, opposta alla giovane e promettente turca Zeynep Sonmez. La sfida di primo turno della toscana non è comoda, di fronte c’è una ragazza che si è spinta nel tennis che conta da un paese esotico come la Turchia e che ha saputo esibirsi nel miglior tennis quest’anno a Melbourne con il 3° turno raggiunto in uno Slam per la prima volta in carriera. Qui è temibile poiché ha già vinto due match nelle qualificazioni. Paolini al momento è settima in classifica mondiale, a debita distanza da Amanda Anisimova ma con poche manciate di punticini di margine su Elina Svitolina che tallona l’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo

LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: ostacolo turco da non sottovalutareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di...

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