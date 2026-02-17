LIVE Paolini-Eala WTA Dubai 2026 in DIRETTA | azzurra in campo a breve

Paolini ed Eala si affrontano oggi a Dubai nel torneo WTA 2026, dopo che Paolini ha vinto il suo ultimo match. La tennista italiana si prepara a scendere in campo tra pochi minuti, sperando di migliorare la sua posizione nel ranking. Nel frattempo, Paolini ha già guadagnato una posizione virtuale, salendo temporaneamente in settima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Paolini che virtualmente scala una posizione in classifica, al momento sarebbe in settima piazza. Se vince oggi porta a 252 il margine su Mirra Andreeva. 17:15 Azzurra che torna in campo dopo la sconfitta in due set contro Sakkari a Doha, altro WTA 1000 ‘arabo’ che si gioca in questo periodo, che nel 2024 fu magico per la giocatrice della Garfagnana. 17:13 Rybakina b. Birrell 6-1, 6-1! Ora Paolini! 16:32 La campionessa degli Australian open Rybakina ha vinto il primo set sull’australiana Birrell. Poi tocca a Paolini! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Dubai (UAE) che la vede di fronte alla giocatrice filippina Alexandra Eala. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una scossaJasmine Paolini ha iniziato il match contro Alexandra Eala al primo turno del WTA Dubai 2026, dopo aver deciso di cambiare strategia per cercare una svolta nella partita.

Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini e Alexandra Eala si sfidano nei sedicesimi di finale dei Dubai Tennis Championships 2026, torneo WTA 1000 in programma martedì 17 febbraio negli Emirati Arabi Uniti.

