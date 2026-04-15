LIVE Paolini-Sonmez 2-6 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | l’azzurra deve risvegliarsi in fretta

Nel match di apertura della giornata a Stoccarda, la tennista turca ha concluso il set con un punteggio di 6-2, ottenendo la sua prima vittoria vincente in questa partita. La giocatrice italiana, invece, si trova sotto di un set e deve cercare di reagire rapidamente per rimanere in corsa nel torneo. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente! Sonmez-Paolini 6-2! E chiude quindi al terzo tentativo la più forte tennista della storia della Turchia. L’azzurra deve svegliarsi, e di fretta, se vuole proseguire la corsa a Stoccarda. A-40 Lunga la risposta di rovescio. 40-40 Palla corta altissima di Jasmine. Assist! 40-A Largo di poco il disperato recupero di rovescio di Sonmez. 40-40 Stecca anche la turca. A-40 Stecca il dritto difensivo Paolini. Intanto ha perso ancora Tsitsipas! Da Maroszan nella prosecuzione del match interrotto ieri sul 2-2 al terzo. Che momento NO per l’ex finalista di Parigi. 40-40 Passante vincente in corsa di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez 2-6, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: l’azzurra deve risvegliarsi in fretta Notizie correlate LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di... LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Tra pochi minuti in campo Jasmine Paolini nell’esordio a Stoccarda contro Sonmez! Buon giorno amici... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo; Stoccarda su SuperTennis: mercoledì Paolini debutta con Sonmez (live alle 12.30); Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Sonmez 2-6, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: l’azzurra deve risvegliarsi in frettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sonmez-Paolini 6-2! E chiude quindi al terzo tentativo la più forte tennista della storia della Turchia. oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel ... oasport.it Verso le 15 Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs. Chi vince sfida ai quarti Luciano Darderi o Vit Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Jasmine Paolini opposta a Zeynep Sonmez - facebook.com facebook La sfida Italia-Turchia anche nel tennis femminile #JasminePaolini #Paolini x.com