LIVE Paolini-Sonmez 2-6 2-5 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | turca in battuta

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo si sta giocando il match tra Paolini e Sonmez nella fase di secondo turno del torneo di Stoccarda del 2026. La giocatrice turca è in battuta e il punteggio attuale è di 2-6, 2-5. L’azione è ripresa con i colpi di rovescio, e nel punto attuale la tennista italiana ha messo a segno un vincente in cross. La partita prosegue con ritmo intenso e scambi serrati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Si riprende intanto con i gratuiti di rovescio. 0-30 Rovescio in cross vincente di Paolini. 0-15 Palla corta vincente Paolini. Ricordiamo che l’azzurra non ha mai brekkato. 2-5 Doppio fallo. Gioco horror di Paolini che cede servizio e (verosimilmente) partita qui. 0-40 Gratuito, terzo del game e milionesimo del match, dopo il servizio di dritto. Ci siamo! 0-30 Lungo il rovescio, meno due per la turca sostanzialmente. 0-15 Dritto sotto la rete dopo il servizio. 2-4 Si difende alla grande con il rovescio Sonmez, e alla fine pesca, un po’ come da programma, l’errore gratuito di rovescio di Paolini. 40-30 Con il rovescio accorcia Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it

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