LIVE Paolini-Sonmez 2-6 2-5 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | turca in battuta

Sul campo si sta giocando il match tra Paolini e Sonmez nella fase di secondo turno del torneo di Stoccarda del 2026. La giocatrice turca è in battuta e il punteggio attuale è di 2-6, 2-5. L’azione è ripresa con i colpi di rovescio, e nel punto attuale la tennista italiana ha messo a segno un vincente in cross. La partita prosegue con ritmo intenso e scambi serrati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Si riprende intanto con i gratuiti di rovescio. 0-30 Rovescio in cross vincente di Paolini. 0-15 Palla corta vincente Paolini. Ricordiamo che l’azzurra non ha mai brekkato. 2-5 Doppio fallo. Gioco horror di Paolini che cede servizio e (verosimilmente) partita qui. 0-40 Gratuito, terzo del game e milionesimo del match, dopo il servizio di dritto. Ci siamo! 0-30 Lungo il rovescio, meno due per la turca sostanzialmente. 0-15 Dritto sotto la rete dopo il servizio. 2-4 Si difende alla grande con il rovescio Sonmez, e alla fine pesca, un po’ come da programma, l’errore gratuito di rovescio di Paolini. 40-30 Con il rovescio accorcia Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez 2-6, 2-5, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: turca in battuta Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Sonmez 0-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turca LIVE Paolini-Sonmez 1-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turcaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Tiene la battuta e si sblocca, speriamo, la toscana nel primo set. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo; Stoccarda su SuperTennis: mercoledì Paolini debutta con Sonmez (live alle 12.30); Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Sonmez 2-6, 2-3, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: la turca potrebbe sentire la pressione di chiudereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sonmez-Paolini 6-2! E chiude quindi al terzo tentativo la più forte tennista della storia della Turchia. oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel ... oasport.it Verso le 15 Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs. Chi vince sfida ai quarti Luciano Darderi o Vit Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Jasmine Paolini opposta a Zeynep Sonmez - facebook.com facebook La sfida Italia-Turchia anche nel tennis femminile #JasminePaolini #Paolini x.com