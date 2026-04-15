LIVE Paolini-Sonmez 0-2 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | inizio con break della turca

Durante la partita tra Paolini e Sonmez a Stoccarda, la turca ha ottenuto un break all'inizio del match. La giocatrice italiana ha commesso un errore con un rovescio dopo aver servito. Il punteggio si è poi attestato su 40-40, con l'ace della turca che ha portato il punteggio in parità. La sfida è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili sulla nostra diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A No, vabbé. Rovescio fuori dopo il servizio. Mamma mia che brutto inizio! 40-40 Ace (2°). 40-A Gratuito di rovescio, siamo già a 6! 40-40 Servizio e benedizione. E allora siamo di nuovo in lotta in questo inizio – fiume. 30-40 Uscita lungoriga di Sonmez che si ferma in rete. 15-40 Finalmente mette a segno un vincente di dritto Paolini, appena il 3°. 0-40 Mezzo metro out il rovescio dopo il servizio. 0-30 Colpo di fortuna di Sonmez con la demi volèe di rovescio a metà campo che atterra proprio al di là della rete. 0-15 Doppio fallo. 0-2 Altro grandissimo punto di Sonmez. Confemato il break. 40-0 Mamma mia che inizio di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez 0-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turca Notizie correlate LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:33 Inizia l’inseguimento dell’azzurra all’iconica Porsche, lei che non ha mai perso prima dei quarti di... LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 6-1, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra vince senza brillare; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Sonmez - Paolini (Porsche Tennis Grand Prix). LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio dell'azzurra. Jasmine Paolini al servizio! 12:33 Inizia l'inseguimento dell'azzurra ... oasport.it Paolini oggi contro Sonmez a Stoccarda: orario e dove vedere la sfidaDebutto sulla terra rossa tedesca per l'azzurra, che nella passata edizione del torneo raggiunse la semifinale ... sport.quotidiano.net Verso le 15 Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs. Chi vince sfida ai quarti Luciano Darderi o Vit Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Jasmine Paolini opposta a Zeynep Sonmez - facebook.com facebook