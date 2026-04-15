LIVE Paolini-Sonmez 0-2 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | inizio con break della turca

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Paolini e Sonmez a Stoccarda, la turca ha ottenuto un break all'inizio del match. La giocatrice italiana ha commesso un errore con un rovescio dopo aver servito. Il punteggio si è poi attestato su 40-40, con l'ace della turca che ha portato il punteggio in parità. La sfida è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili sulla nostra diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A No, vabbé. Rovescio fuori dopo il servizio. Mamma mia che brutto inizio! 40-40 Ace (2°). 40-A Gratuito di rovescio, siamo già a 6! 40-40 Servizio e benedizione. E allora siamo di nuovo in lotta in questo inizio – fiume. 30-40 Uscita lungoriga di Sonmez che si ferma in rete. 15-40 Finalmente mette a segno un vincente di dritto Paolini, appena il 3°. 0-40 Mezzo metro out il rovescio dopo il servizio. 0-30 Colpo di fortuna di Sonmez con la demi volèe di rovescio a metà campo che atterra proprio al di là della rete. 0-15 Doppio fallo. 0-2 Altro grandissimo punto di Sonmez. Confemato il break. 40-0 Mamma mia che inizio di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini sonmez 0 2 wta stoccarda 2026 in diretta inizio con break della turca
© Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez 0-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turca

Notizie correlate

LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:33 Inizia l’inseguimento dell’azzurra all’iconica Porsche, lei che non ha mai perso prima dei quarti di...

LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 6-1, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra vince senza brillare; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Sonmez - Paolini (Porsche Tennis Grand Prix).

paolini sonmez live paolini sonmez 0LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio dell'azzurra. Jasmine Paolini al servizio! 12:33 Inizia l'inseguimento dell'azzurra ... oasport.it

paolini sonmez live paolini sonmez 0Paolini oggi contro Sonmez a Stoccarda: orario e dove vedere la sfidaDebutto sulla terra rossa tedesca per l'azzurra, che nella passata edizione del torneo raggiunse la semifinale ... sport.quotidiano.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.