LIVE Paolini-Sonmez 1-2 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | inizio con break della turca

Al torneo WTA di Stoccarda, la partita tra Paolini e Sonmez è iniziata con la turca che ha ottenuto un break e si è portata avanti nel punteggio. La toscana, al suo primo turno, ha mantenuto la battuta e cerca di trovare il ritmo per risalire nel set. La sfida è in corso e il punteggio attuale vede Sonmez avanti 2-1 nel primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Tiene la battuta e si sblocca, speriamo, la toscana nel primo set. A-40 Sbaglia di dritto Sonmez. 40-40 All’incrocio delle righe lo sventaglio di Paolini. 40-A No, vabbé. Rovescio fuori dopo il servizio. Mamma mia che brutto inizio! 40-40 Ace (2°). 40-A Gratuito di rovescio, siamo già a 6! 40-40 Servizio e benedizione. E allora siamo di nuovo in lotta in questo inizio – fiume. 30-40 Uscita lungoriga di Sonmez che si ferma in rete. 15-40 Finalmente mette a segno un vincente di dritto Paolini, appena il 3°. 0-40 Mezzo metro out il rovescio dopo il servizio. 0-30 Colpo di fortuna di Sonmez con la demi volèe di rovescio a metà campo che atterra proprio al di là della rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez 1-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turca Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Sonmez 0-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turca LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:33 Inizia l’inseguimento dell’azzurra all’iconica Porsche, lei che non ha mai perso prima dei quarti di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo; Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Sonmez - Paolini (Porsche Tennis Grand Prix). LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio dell'azzurra. Jasmine Paolini al servizio! 12:33 Inizia l'inseguimento dell'azzurra ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel ... oasport.it Verso le 15 Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs. Chi vince sfida ai quarti Luciano Darderi o Vit Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Jasmine Paolini opposta a Zeynep Sonmez - facebook.com facebook La sfida Italia-Turchia anche nel tennis femminile #JasminePaolini #Paolini x.com