LIVE Paolini-Sonmez 1-4 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | la turca fa sul serio azzurra in difficoltà!

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Stoccarda, la giocatrice turca sta dominando il match contro l’italiana, con un punteggio di 1-4. La partita è in corso e gli aggiornamenti indicano che la tennista locale, dopo alcuni scambi, ha ottenuto un punto con un dritto vincente. La tennista italiana si trova in difficoltà, ma ha risposto con una buona risposta dopo aver perso il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Dritto vincente di Paolini. 15-15 A segno la risposta di Paolini. 15-0 Stecca il passante di dritto Sonmez ma è vincente perché Paolini prima ha tirato esattamente dove era la turca e poi è stata spiazzata dalla stecca di dritto della rivale. 1-4 Clamoroso scambio gestito e chiuso di dritto da Sonmez. Favolosa! 15-40 Nuova risposta vincente di Sonmez. 15-30 Comodo passante di rovescio mancato, comodo per l’ex finalista del Roland Garros. 15-15 Servizio, rovescio e andiamo! 0-15 Lungo il dritto difensivo di Paolini. 1-3 Palla corta sul nastro Paolini. A-40 Splendido rovescio lungoriga della turca.🔗 Leggi su Oasport.it

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