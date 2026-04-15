LIVE Paolini-Sonmez 1-4 WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA | la turca fa sul serio azzurra in difficoltà!

Al torneo di Stoccarda, la giocatrice turca sta dominando il match contro l’italiana, con un punteggio di 1-4. La partita è in corso e gli aggiornamenti indicano che la tennista locale, dopo alcuni scambi, ha ottenuto un punto con un dritto vincente. La tennista italiana si trova in difficoltà, ma ha risposto con una buona risposta dopo aver perso il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Dritto vincente di Paolini. 15-15 A segno la risposta di Paolini. 15-0 Stecca il passante di dritto Sonmez ma è vincente perché Paolini prima ha tirato esattamente dove era la turca e poi è stata spiazzata dalla stecca di dritto della rivale. 1-4 Clamoroso scambio gestito e chiuso di dritto da Sonmez. Favolosa! 15-40 Nuova risposta vincente di Sonmez. 15-30 Comodo passante di rovescio mancato, comodo per l’ex finalista del Roland Garros. 15-15 Servizio, rovescio e andiamo! 0-15 Lungo il dritto difensivo di Paolini. 1-3 Palla corta sul nastro Paolini. A-40 Splendido rovescio lungoriga della turca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sonmez 1-4, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: la turca fa sul serio, azzurra in difficoltà! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Sonmez 0-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turca LIVE Paolini-Sonmez 1-2, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: inizio con break della turcaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Tiene la battuta e si sblocca, speriamo, la toscana nel primo set. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo; Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Sonmez - Paolini (Porsche Tennis Grand Prix). LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio dell'azzurra. Jasmine Paolini al servizio! 12:33 Inizia l'inseguimento dell'azzurra ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel ... oasport.it Verso le 15 Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs. Chi vince sfida ai quarti Luciano Darderi o Vit Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Jasmine Paolini opposta a Zeynep Sonmez - facebook.com facebook La sfida Italia-Turchia anche nel tennis femminile #JasminePaolini #Paolini x.com