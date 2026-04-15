LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | si sale di colpi con Curtis e Cerasuolo curiosità per Mao

Benvenuti alla seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026, in corso in vasca lunga. Oggi si registrano nuove performance di atleti come Curtis e Cerasuolo, mentre si susseguono le gare con aggiornamenti in tempo reale. Tra le curiosità, l’attenzione si concentra anche sulla presenza di Mao, che ha attirato l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Seguite con noi gli sviluppi di questa manifestazione nazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Dopo l’apertura di ieri, la piscina comunale di Riccione torna a essere il centro del nuoto italiano per una giornata che presenta un programma fitto, tecnico e molto interessante, destinato a fornire altre indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi di agosto. Gli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, rappresentano il primo vero crocevia della stagione in vasca lunga: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si sale di colpi con Curtis e Cerasuolo, curiosità per Mao LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra MaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026... Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivede Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato