LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti e Cerasuolo convincenti

Ai campionati italiani di nuoto 2026 in corso, alcuni atleti hanno stabilito nuovi record italiani, tra cui Curtis e Angiolini. Razzetti e Cerasuolo hanno ottenuto performance convincenti nelle proprie batterie. La giornata si è aperta con le prime gare del mattino, segnate da tempi significativi e risultati importanti. La manifestazione si svolge con dirette in tempo reale, consentendo di seguire le varie fasi delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.27: Bianca Nannucci! Vince i 200 stile libero e stacca il pass per Parigi con il record italiano cadetti (1’57”82), secondo posto e qualificazione per Parigi per Anna Chiara Mascolo con 1’58”09, terza Quadarella con 1’58”23 19.26: Ai 100 Mascolo, Nannucci, Quadarella 19.23: Queste le protagoniste della finale dei 200 stile libero donne: 1 ITA D’INNOCENZO G. Centro Sp.vo Carabinieri Circolo Canottieri Aniene 2002 2’00.80 2 ITA BIAGIOTTI M. GS Fiamme Oro Rari Nantes Florentia Asd 2005 2’00.23 3 ITA MASCOLO A. Centro Sp.vo Carabinieri H. Sport ssd Firenze 2001 1’59.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti e Cerasuolo convincenti Sara Curtis abbatte il record italiano di Federica Pellegrini | Europei di Nuoto in vasca corta 2025 Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e CerasuoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.11: Ai 50 Cerasuolo, Poggio, Mancini 19,10: Questi i protagonisti della ... oasport.it Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli EuropeiProsegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, è da poco calato il sipario ... oasport.it La Toscana si presenta ai Campionati Italiani Assoluti Unipol di Riccione con la forza dei numeri e la potenza dei risultati. Un movimento ampio, strutturato e competitivo che trova immediata conferma anche in vasca, nella prima giornata di gare chiusa con un facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com