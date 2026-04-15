LIVE Milano-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | netta vittoria delle pantere

Alle ore 22.01 si è svolta la partita di volley femminile tra le squadre di Milano e Conegliano, trasmessa in diretta. Conegliano ha conquistato una vittoria netta con un punteggio di 3-0. L’incontro si è concluso con Isabelle Haak riconosciuta come miglior giocatrice del match. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, era possibile cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 22.01 L’MVP dell’incontro è andato ad Isabelle Haak. La svedese ha chiuso la partita con 22 punti, di cui 18 dall’attacco (62%), 3 a muro ed 1 ace. Per Conegliano in doppia cifra anche Gabi (14), mentre chiudono ad 8 punti sia Zhu che Fahr 21.59 Nei primi due set Conegliano è partita meglio, allungando subito e amministrando il vantaggio nel finale. Nel terzo Bosio si è affidata maggiormente ad Egonu, che ha trascinato le sue in apertura di parziale. Il set è proceduto in parità fino a quota 13, dove poi Conegliano ha preso il largo. 21.57 Netta vittoria per la Prosecco Doc Antonio Carraro Imoco Conegliano che batte la Numia Vero Volley Milano per 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) e si porta a meno uno dalla vittoria dello scudetto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere Notizie correlate Leggi anche: LIVE Milano-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere partono meglio nel 1°set LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere si aggiudicano un bel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 0-4 Diagonale di Zhu da posto 4. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!; I numeri ai Play Off di Milano e Conegliano alla vigilia di Gara 1 di Finale Scudetto; Finale donne, che battaglia! Conegliano rimonta Milano e vince una pazza gara-1 al tie-break. LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 7-9 Primo tempo di Danesi. 6-9 Gabi va a segno in diagonale da posto 4. oasport.it DIRETTA MILANO CONEGLIANO (RISULTATO 0-2): DOMINIO OSPITEDiretta Milano Conegliano streaming video Rai, oggi 15 aprile 2026: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley. ilsussidiario.net CONEGLIANO VINCE ANCORA: 2-0 NELLA SERIE La Prosecco Doc Imoco Conegliano vince anche gara 2 della Finale Scudetto e si porta sul 2-0 nella serie. All’Allianz Cloud di Milano le Pantere si impongono con un netto 3-0 contro la Numia Vero Volley facebook #SerieA1femminile playoffs FINALS game1 Conegliano-Milano 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) CO: Haak 28 MI: Egonu 19 #pallavolo #volley #volleyball x.com