LIVE Milano-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 le pantere si aggiudicano un bel 1° set

Al momento, Conegliano sta conducendo 1-0 nel primo set contro Milano nella partita di volley femminile valida per il campionato A1 2026. Il punteggio parziale del primo set è 21-25, con le pantere che hanno vinto con un diagonale di Zhu da posto 4. La diretta prosegue e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 0-4 Diagonale di Zhu da posto 4. 0-3 Primo tempo di Fahr. 0-2 Haak spinge a due mani il pallone verso posto 2, Bosio non controlla il bagher. 0-1 Diagonale di Haak da posto 2. SECONDO SET Primo set di altissimo livello con le due squadre che hanno iniziato come avevano concluso sabato al PalaVerde. Tanti scambi lunghi, con difese spettacolari ed una buona presenza a muro. Conegliano ha fatto la differenza con la precisione nel contrattacco, specialmente nella prima metà di set. 21-25 Parallela vincente di Zhu che ha la meglio del muro ad uno di Egonu. Conegliano vince il primo set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere si aggiudicano un bel 1° set Notizie correlate LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si aggiudicano il primo set, 16-2516-25 Lo chiude Zhu il primo set! Diagonale vincente della cinese che sigla il dominio delle venete 20. LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere non si arrendono e vincono 25-15 il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-11 In rete il servizio della centrale azzurra. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque nella serie scudetto; I numeri ai Play Off di Milano e Conegliano alla vigilia di Gara 1 di Finale Scudetto; La Numia Vero Volley Milano mette paura a Conegliano, ma cala nel finale e cede Gara 1 al tie-break. LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere si aggiudicano un bel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 7-9 Primo tempo di Danesi. 6-9 Gabi va a segno in diagonale da posto 4. oasport.it DIRETTA | Milano Conegliano (risultato 0-0) video streaming tv: al via di gara-2! (oggi 15 aprile 2026)Diretta Milano Conegliano streaming video Rai, oggi 15 aprile 2026: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley. ilsussidiario.net Il primo set è di Conegliano #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano facebook #SerieA1femminile playoffs FINALS game1 Conegliano-Milano 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) CO: Haak 28 MI: Egonu 19 #pallavolo #volley #volleyball x.com