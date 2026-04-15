LIVE Milano-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere partono meglio nel 1°set

Nella partita di volley femminile tra Milano e Conegliano, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Le squadre sono scese in campo con le atlete di Conegliano che hanno preso un leggero vantaggio nel primo set, grazie anche a un ace di Haak e a un attacco di Zhu. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punti e le strategie delle due formazioni.

19-23 MONSTER BLOCK!! Questa volta è Gabi che mura Akimova. La brasiliana restituisce alla russa il muro di qualche scambio fa. 19-21 Aceeeeeee Sartoriiii!!! Ancora un ottimo servizio della centrale italiana, che trova il punto sfruttando la zona di conflitto tra De Gennaro e Daalderop. 18-21 MONSTER BLOCK!! Muro stupendo di Akimova su Gabi. Milano si riavvicina Entra Sartori per Kurtagic con la centrale azzurra che va al servizio, dove può far male. 16-21 Parallela vincente di Lanier da posto 4. Da sottolineare l’ottima alzata di Miner, che ha tenuto in gioco una ricezione lunga 15-20 Mani out di Piva da posto 4. La schiacciatrice italiana sfrutta bene la presenza a muro di Wolosz Entra Akimova al posto di Bosio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere partono meglio nel 1°set Milano - Conegliano 3-1: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Conegliano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere allungano nel 2° set Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere partono avanti nel secondo set, 11-8 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque nella serie scudetto; I numeri ai Play Off di Milano e Conegliano alla vigilia di Gara 1 di Finale Scudetto; La Numia Vero Volley Milano mette paura a Conegliano, ma cala nel finale e cede Gara 1 al tie-break. Diretta Milano Conegliano | Streaming video Rai: gara-2 della finale (volley, oggi 15 aprile 2026)Diretta Milano Conegliano streaming video Rai, oggi 15 aprile 2026: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley. ilsussidiario.net LIVE Milano-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra la ... oasport.it L’inno più bello del mondo #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano facebook #SerieA1femminile playoffs FINALS game1 Conegliano-Milano 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) CO: Haak 28 MI: Egonu 19 #pallavolo #volley #volleyball x.com