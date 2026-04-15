LIVE Milano-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Al termine di due set molto combattuti, Conegliano si trova avanti su Milano con il punteggio di 2-0. Nel terzo set, il punteggio è di 17-20, con un errore al servizio di Haak e un diagonale di Zhu da posto 4 che portano Conegliano avanti. La partita è visibile in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 17-20 Errore al servizio di Haak 16-20 Diagonale di Zhu da posto 4. Fahr entra al posto di Adigwe 16-19 Attacco vincente di Egonu. Milano prova a rimanere in scia Time out Milano Entra Adigwe al posto di Fahr per il servizio 15-19 Diagonale di Haak da posto 2. 15-18 Pietrini va a segno in diagonale da posto 4. 14-18 Diagonale vincente di Gabi. 14-17 In rete il servizio di Wolosz. Pietrini entra al posto di Lanier. 13-17 Muuurooo Haak su Lanier! Time out Milano 13-16 Attacco vincente di Gabi che attacca di seconda dopo la difesa di De Gennaro ed approfitta dell’assenza del muro 13-15 Il pallone pizzica la riga.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° set Milano - Conegliano 3-1: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26 Notizie correlate LIVE Novara-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-16 Parallela di Ishikawa da posto 4. Leggi anche: LIVE Novara-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!; I numeri ai Play Off di Milano e Conegliano alla vigilia di Gara 1 di Finale Scudetto; La Numia Vero Volley Milano mette paura a Conegliano, ma cala nel finale e cede Gara 1 al tie-break. LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 7-9 Primo tempo di Danesi. 6-9 Gabi va a segno in diagonale da posto 4. oasport.it Diretta | Milano Conegliano (risultato 0-1) video streaming tv: avanti le venete (oggi 15 aprile 2026)Diretta Milano Conegliano streaming video Rai, oggi 15 aprile 2026: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley. ilsussidiario.net Wolosz #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano facebook #SerieA1femminile playoffs FINALS game1 Conegliano-Milano 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) CO: Haak 28 MI: Egonu 19 #pallavolo #volley #volleyball x.com