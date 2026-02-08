LIVE Novara-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Questa sera si gioca la sfida tra Novara e Milano nel campionato di volley femminile. Il primo set si chiude sul punteggio di 0-0, con grande equilibrio tra le due squadre. Al momento, i punti sono ancora molto vicini, e le giocatrici continuano a scambiare battute intense e colpi precisi. Ishikawa ha segnato con una parallela da posto 4, mentre Lanier si è fatta valere con un attacco efficace che ha piegato il muro avversario. La partita resta aperta e promette grandi emozioni.

22-16 Parallela di Ishikawa da posto 4. 21-16 Lanier entra bene dentro il campo e piega le mani del muro con l'attacco quasi da posto 3. 21-15 Largo il pallonetto di Egonu da posto 2. 20-15 Aceeeeeeeeeeee Tolooooooooooook 19-15 Aceeeeeeee Toloooooook Time out Milano 18-15 Parallela di Tolok dalla seconda linea. 17-15 Primo tempo di Squarcini 16-15 Primo tempo di Danesi 16-14 Parallela di Ishikawa da posto 4. Si insacca il pallone tra rete e muro Non c'è il tocco del muro 15-14 Non trova le mani del muro Tolok sulla parallela da posto 2. Bernardi chiama un challenge.

