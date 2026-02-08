LIVE Novara-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Nel match di volley femminile tra Novara e Milano, il punteggio si ferma sull’1-1. Nel terzo set, le due squadre si affrontano a colpi di mani out e diagonali fulminei. Pietrini porta avanti Novara con un punto da posto 4, ma subito dopo Tolok risponde con una diagonale potente da posto 2. La gara resta molto equilibrata e il pubblico resta con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-20 Mani out di Pietrini da posto 4, 22-19 Diagonale fulminea di Tolok da posto 2. 21-19 Muuuuuuuuuurooooooooooo Tolooooooooooooook!! Si stanno allungando gli scambi in questo finale di set. Partita bellissima con grandi difese da entrambe le parti. 20-19 Errore al servizio Novara. Torna in panchina Akimova per Piva. 20-18 Errore al servizio Milano Akimova entra per Piva. 19-18 Attacco vincente di Egonu. Time out Milano 19-17 Parallela di Alsmeier da posto 4 al termine di uno scambio bellissimo. 18-17 Mani out di Alsmeier da posto 4. 17-17 Parallela di Piva da posto 4.

