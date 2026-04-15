LIVE Milano-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 19-25 le venete in controllo nel 2° set

Al secondo set, Conegliano si trova avanti con un punteggio di 19-25 contro Milano. Nel corso della partita, le venete hanno mantenuto il controllo del punteggio, con un attacco efficace in diagonale. La partita è in corso e i tifosi possono aggiornarsi in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 19-25 Largo l’attacco in diagonale di Egonu. Conegliano vince il secondo set e sale 2-0. Time out Milano 19-24 Errore in attacco di Piva che non trova il campo con la parallela. 19-23 Attacco vincente di Haak da posto 2. Fahr rientra per Adigwe. Entra Akimova al posto di Danesi per il servizio. Kurtagic rientra per Sartori e va in prima linea. 19-22 Pallonetto vincente di Piva da posto 4. Adigwe entra al posto di Fahr e va al servizio 18-22 Palla fasciata di Haak da posto 2. Pallone che cade sui 4 metri. 18-21 Aceee Pietrini!! Fuori Lanier, dentro Pietrini che va al servizio 17-21 Mani out di Egonu da posto 2 Zhu rientra in campo al posto di Daalderop.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 19-25, le venete in controllo nel 2° set Milano - Conegliano 3-1: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26 Notizie correlate LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. LIVE Conegliano-Milano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 27-25 le venete portano la sfida al quinto set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Muro di Kurtagic sul tentativo di primo tempo di Chirichella. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque nella serie scudetto; I numeri ai Play Off di Milano e Conegliano alla vigilia di Gara 1 di Finale Scudetto; La Numia Vero Volley Milano mette paura a Conegliano, ma cala nel finale e cede Gara 1 al tie-break. LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 19-25, le venete in controllo nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 7-9 Primo tempo di Danesi. 6-9 Gabi va a segno in diagonale da posto 4. oasport.it DIRETTA | Milano Conegliano (risultato 0-0) video streaming tv: al via di gara-2! (oggi 15 aprile 2026)Diretta Milano Conegliano streaming video Rai, oggi 15 aprile 2026: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley. ilsussidiario.net HIGHLIGHTS LIVE TIGOTÀ Rivediamo insieme questo scanbio @tigota_official tra @verovolley e @imocovolley in Gara 2 di Finale Scudetto #Volleyball #Pallavolo #Conegliano #Milano #poweredbytigotà facebook #SerieA1femminile playoffs FINALS game1 Conegliano-Milano 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) CO: Haak 28 MI: Egonu 19 #pallavolo #volley #volleyball x.com