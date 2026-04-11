LIVE Conegliano-Milano 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 27-25 le venete portano la sfida al quinto set!

La partita tra Conegliano e Milano termina in parità a 2-2, con le venete che portano la sfida al quinto set dopo aver vinto il quarto per 27-25. Durante la gara, un muro di Kurtagic ha bloccato un tentativo di primo tempo di Chirichella. La sfida valevole per il campionato di volley femminile di Serie A1 2026 è stata seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Muro di Kurtagic sul tentativo di primo tempo di Chirichella. 3-4 Lunga la battuta di Fahr. 3-3 Si va avanti punto a punto. Haak passa sopra il muro di Piva e schiaccia a terra in zona 6. 2-3 Mani fuori trovate da Egonu con un pallonetto sulle dite di Zhu. Punto per Milano. 2-2 Diagonale strettissima e potente di Gabi da posto 4! Che colpo della brasiliana! 1-2 Attacco in diagonale verso zona 5 perfetto di Lanier. Punto ancora per le lombarde. 1-1 Stavolta il muro su Lanier finisce fuori. Il punto va a Milano. 1-0 Muro di Haak su Lanier! Non passa la diagonale della statunitense e il punto va a Conegliano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 27-25 le venete portano la sfida al quinto set! LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. Leggi anche: LIVE Conegliano-Perugia 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-18 primo set senza patemi per le venete Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25