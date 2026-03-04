LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete si aggiudicano il primo set 16-25

Nel match di volley femminile tra Busto Arsizio e Conegliano, le venete hanno vinto il primo set con il punteggio di 16-25. Durante l'incontro, sono stati segnati diversi punti con attacchi e azioni di pallonetto, tra cui uno di Haak da zona 2. La partita è in corso e si può seguire aggiornamenti in tempo reale.

16-25 Lo chiude Zhu il primo set! Diagonale vincente della cinese che sigla il dominio delle venete 20.28: Ma guai a sottovalutare l’impatto ambientale dell’E-Work Arena e la voglia di rivalsa di una squadra che non ha nulla da perdere. Sarà una sfida che si giocherà sui dettagli: servizio, gestione dei break, freddezza nei finali di set. Busto è chiamata all’impresa per allungare la serie; Conegliano vuole ribadire la propria superiorità. È già una partita che pesa come un bivio. 20.25: Per Conegliano, invece, questa è già la prima occasione per chiudere i conti e volare in semifinale senza passare dalla “bella”. L’obiettivo è evitare di allungare la serie e gestire le energie in vista del prosieguo dei playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si aggiudicano il primo set, 16-25 Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete allungano sul 17-12 Leggi anche: LIVE Milano-Cuneo 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-16 le padrone di casa si aggiudicano il primo set senza difficoltà Contenuti e approfondimenti su LIVE Busto Arsizio Conegliano 0 1 A1.... Temi più discussi: PLAY-OFF TIME AL PALAVERDE! DOMENICA GARA-1 CONTRO BUSTO ARSIZIO PER I QUARTI DI FINALE IN UNA DELLE CLASSICHE DEL VOLLEY ITALIANO (h 17, diretta VBTV) – Imoco Volley Conegliano; LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse in carica piegano le lombarde; Playoff scudetto, Conegliano a Busto Arsizio per chiudere il conto e volare in semifinale; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto. LIVE Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa sognano la ‘bella’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-8 Muroooooooooooooooooo Woloooooooooooooosz 3-7 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaa 3-6 ... oasport.it Dove vedere in tv Busto Arsizio-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingConegliano ha sudato più del previsto in avvio dei playoff scudetto, ma è riuscita a sconfiggere Busto Arsizio per 3-1 e a portarsi in vantaggio nella ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sayf · TU MI PIACI TANTO. Gara 1 di PlayOff Scudetto tra Conegliano e Busto Arsizio era finita così, come finirà stasera Gara 2 Nel frattempo riguardiamoci il muro-punto di @zhuting1129 che ha permesso a @imocovoll facebook Pallavolo A1F Scudetto - Imoco Conegliano vs Uyba Busto Arsizio (foto di Flavio Pavanello) x.com