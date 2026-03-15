LIVE Conegliano-Novara 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere non si arrendono e vincono 25-15 il terzo set

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, il punteggio finale è di 1-2, con le Pantere che vincono il terzo set con un punteggio di 25-15. Durante l'incontro, la centrale azzurra ha realizzato un servizio che è stato trasmesso in diretta e la partita è stata aggiornata in tempo reale. Nel primo set, Fahr ha concluso il primo tempo con un muro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-11 In rete il servizio della centrale azzurra. 10-10 Fahr chiude il primo tempo con il mani fuori. 9-10 Esce l’attacco di Haak! Vantaggio di Novara. 9-9 Primo tempo di Bonifacio! 9-8 Il nastro accompagna fuori la diagonale di Tolok che stringe troppo la traiettoria. 8-8 Il muro tocca l’attacco di Tolok che però Zhu non raggiunge. 8-7 Cambi ci prova in difesa, ma la diagonale di Haak è imprendibile. 7-7 Alsmeier pareggia subito i conti con la diagonale che Chirichella può solo cercare di difendere. 7-6 Pipe perfetta di Haak. 6-6 Attacco da seconda linea di Tolok favoloso! 6-5 Ace di Zhu, errore di Herbots in ricezione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere non si arrendono e vincono 25-15 il terzo set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere prendono il largo sul finale e vincono 25-18 il terzo set Leggi anche: LIVE Conegliano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20, le pantere vincono il 1° set senza strafare Conegliano - Novara | Semifinal | Courmayeur Cup 2025 | Lega Volley Femminile 2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Conegliano Novara 1 2 A1 volley... Temi più discussi: Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orari gara-1 semifinali, programma, streaming; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; LIV Golf Hong Kong - Day 4 Featured Group 2 LIV Golf. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. The Trashmen · Surfin' Bird. WARM UP CONEGLIANO NOVARA @imocovolley - @igor_volley Live Raisport & VBTV #volleyball #ilovevolley #seriea1tigotà #pallavolo facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com