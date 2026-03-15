LIVE Conegliano-Novara 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere non si arrendono e vincono 25-15 il terzo set

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, il punteggio finale è di 1-2, con le Pantere che vincono il terzo set con un punteggio di 25-15. Durante l'incontro, la centrale azzurra ha realizzato un servizio che è stato trasmesso in diretta e la partita è stata aggiornata in tempo reale. Nel primo set, Fahr ha concluso il primo tempo con un muro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-11 In rete il servizio della centrale azzurra. 10-10 Fahr chiude il primo tempo con il mani fuori. 9-10 Esce l’attacco di Haak! Vantaggio di Novara. 9-9 Primo tempo di Bonifacio! 9-8 Il nastro accompagna fuori la diagonale di Tolok che stringe troppo la traiettoria. 8-8 Il muro tocca l’attacco di Tolok che però Zhu non raggiunge. 8-7 Cambi ci prova in difesa, ma la diagonale di Haak è imprendibile. 7-7 Alsmeier pareggia subito i conti con la diagonale che Chirichella può solo cercare di difendere. 7-6 Pipe perfetta di Haak. 6-6 Attacco da seconda linea di Tolok favoloso! 6-5 Ace di Zhu, errore di Herbots in ricezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano novara 1 2 a1 volley femminile 2026 in diretta le pantere non si arrendono e vincono 25 15 il terzo set
© Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere non si arrendono e vincono 25-15 il terzo set

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere prendono il largo sul finale e vincono 25-18 il terzo set

Leggi anche: LIVE Conegliano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20, le pantere vincono il 1° set senza strafare

Conegliano - Novara | Semifinal | Courmayeur Cup 2025 | Lega Volley Femminile 2025

Video Conegliano - Novara | Semifinal | Courmayeur Cup 2025 | Lega Volley Femminile 2025

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Conegliano Novara 1 2 A1 volley...

Temi più discussi: Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orari gara-1 semifinali, programma, streaming; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; LIV Golf Hong Kong - Day 4 Featured Group 2 LIV Golf.

conegliano novara live conegliano novara 1LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it

conegliano novara live conegliano novara 1Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.