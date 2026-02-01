LIVE Conegliano-Macerata 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere allungano nel 2° set

Le Pantere di Conegliano battono 1-0 le Macerata nella partita di volley femminile valida per la A1 2026. Nel secondo set, Conegliano si prende il vantaggio e allunga nel punteggio. La gara è in corso e i tifosi possono seguire la diretta online. La partita si gioca a Firenze, dove si sta disputando anche l’altra sfida tra Firenze e Milano.

16-11 Errore al servizio Conegliano 16-10 Diagonale vincente di Adigwe dalla seconda linea. Scelta particolare dell'opposta italiana che è andata in diagonale nonostante avesse molto spazio libero in parallela Time out Macerata 15-10 Invasione di Decortes. 14-10 Primo tempo di Lubian che attacca da posto 2 13-10 Errore al servizio Conegliano 13-9 Muuuuuroooo Adigweeeee!! Chiusa la parallela di Ornoch 12-9 Parallela stupenda di Decortes dalla seconda linea, lasciata senza muro da Bonelli 12-8 Attacco vincente di Gabi 11-8 Mani out di Ornoch Ornoch entra al posto di Kockarevic 11-7 Fahr chiude a rete dopo la difesa lunga di Macerata.

