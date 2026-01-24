LIVE Conegliano-Novara 1-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere partono avanti nel secondo set 11-8

Segui in tempo reale la partita Conegliano-Novara, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026. Le Pantere sono in vantaggio nel secondo set con il punteggio di 11-8. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara tra Scandicci e Chieri, in programma dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Time-out di Bernardi. 11-8 Altra perla di De Gennaro che alza per Haak, diagonale perfetta della svedese. 10-8 Haak esagera al servizio. Novara chiede il challenge per l’inout, il punto viene confermato. 10-7 Chirichella dice no alla diagonale di Tolok! 9-7 In rete il servizio di Almseier. 8-7 Primo tempo di Squarcini. 8-6 Diagonale di Zhu. 7-6 Imprecisa la difesa di Haak sul colpo di Tolok. 7-5 La difesa di Novara non recupera sul muro di Gabi! 6-5 Errore al servizio per Bonifacio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere partono avanti nel secondo set, 11-8 LIVE Conegliano-Bergamo 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione giusta nel secondo set! 8-4Segui la diretta della partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia 2026. LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara valida per la Serie A1 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2026: orari semifinali e streaming; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bergamo in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: prima semifinale non scontata; LIVE Conegliano-Bergamo 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: l’Imoco vince senza brillare. LIVE Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: prima semifinale non scontataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Buongiorno amici di OA Sport, ... oasport.it LIVE Chieri-Conegliano 2-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria delle venete contro delle ottime piemontesi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 18.17 Può terminare qui questa cronaca in ... oasport.it DALLE 15:30 SU RAISPORT & VBTV CONEGLIANO VS NOVARA Al via le Final Four di Coppa Italia Frecciarossa Questo pomeriggio alle 15:30 alla Inalpi Arena di Torino si sfideranno Imoco Volley e Igor Volley Novara nella Prima Semifinale di - facebook.com facebook GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara Semifinali - Coppa Italia Frecciarossa Ore 15:30 Inalpi Arena - Torino Diretta su Rai Sport HD e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.