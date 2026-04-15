LIVE Luneburg-Piacenza Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | si parte alle 19 | 00

Alle 19:00 si gioca la partita tra Luneburg e Piacenza valida per la Cev Cup di volley 2026. La sfida si svolge in diretta streaming, e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. Poco prima dell’inizio, le squadre hanno presentato le proprie formazioni, con alcuni giocatori chiave che si sono distinti nelle ultime settimane. La partita si svolge in un palazzetto con un pubblico presente e rispettando le norme di sicurezza vigenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 Le individualità di riferimento della compagine emiliana sono il palleggiatore Paolo Porro, il tandem di centrali formato dall’azzurro Gianluca Galassi e dall’eterno cubano Robertlandy Simon e l’opposto Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor. 18:50 La gara di ritorno si disputerà a Piacenza mercoledì 22 aprile. 18:49 La conquista di un titolo continentale rappresenterebbe il degno coronamento della stagione per il collettivo piacentino. 18:46 La formazione allenata da Dante Boninfante, il suo vice è l’indimenticato fuoriclasse azzurro Samuele Papi, non sembra avere la minima intenzione di rallentare il suo percorso di crescita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte alle 19:00 Notizie correlate LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in GermaniaBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Leggi anche: Luneburg-Piacenza oggi, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, tv, programma, streaming Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in Germania; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte alle 19:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra ... oasport.it LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy storica finale di Coppa Cev in casa del Luneburg. La DIRETTAFinale di andata di Coppa Cev per Piacenza, che alle 19 affronta in trasferta i tedeschi del Luneburg. Gas Sales Bluenergy a caccia del primo trofeo continentale della propria storia dopo aver messo i ... sportpiacenza.it Finale andata Coppa CEV, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky #SkySport x.com CEV Cup 2026 Finale – Atto 1 Parte l’ultimo capitolo europeo per Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata nella Finale di CEV Cup contro i tedeschi dello SVG Luneburg. I biancorossi scendono in campo in Germania per il primo round della doppia sfid facebook