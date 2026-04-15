LIVE Luneburg-Piacenza 0-3 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | 16-25 gli emiliani dilagano alla distanza

La squadra di Piacenza ha conquistato una vittoria netta nella prima partita della finale di Coppa CEV, battendo 3-0 l’avversario tedesco con i parziali di 26-24, 25-22 e 25-16. La partita si è giocata in Germania e ha visto gli emiliani dominare nel corso dell’incontro, con il miglior giocatore premiato al termine del match. La serie si sposta ora verso il secondo appuntamento, con la formazione italiana pronta a confermare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Paolo Porro viene premiato come MVP del match. 20:31 La Gas Sales Bluenergy Piacenza inizia nel migliore dei modi la finale di Coppa CEV, cresce alla distanza e batte 3-0 (26-24, 25-22, 25-16) l’SVG Luneburg. 16-25 Gutierrez sfonda sul muro avversario e chiude i conti. 16-24 Galassi mette a terra il primo tempo. MATCH POINT. 16-23 Errore al servizio per Simon. 15-23 Errore di Champlin. 15-22 Gutierrez mette palla a terra. 15-21 I padroni di casa accorciano con l’attacco sulle mani del muro. 14-21 Paolo Porro sfrutta la respinta avversaria. 14-20 Bovolenta infila in mezzo al muro. 14-19 Errore in battuta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza Notizie correlate LIVE Luneburg-Piacenza 0-2, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 10-15, gli emiliani dettano leggeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Ennesimo attacco vincente di Bovolenta. Leggi anche: LIVE Luneburg-Piacenza 0-1, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-10, i tedeschi in fuga Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Luneburg-Piacenza oggi in tv, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:35 Il punteggio finale, per quanto espresso in campo, punisce forse in maniera eccessiva i tedeschi. 20:34 Il ... oasport.it LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy storica finale di Coppa Cev in casa del Luneburg. La DIRETTAFinale di andata di Coppa Cev per Piacenza, che alle 19 affronta in trasferta i tedeschi del Luneburg. Gas Sales Bluenergy a caccia del primo trofeo continentale della propria storia dopo aver messo i ... sportpiacenza.it Finale andata Coppa CEV, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky #SkySport x.com CEV Cup 2026 Finale – Atto 1 Parte l’ultimo capitolo europeo per Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata nella Finale di CEV Cup contro i tedeschi dello SVG Luneburg. I biancorossi scendono in campo in Germania per il primo round della doppia sfid facebook