LIVE Luneburg-Piacenza 0-1 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | 16-10 i tedeschi in fuga

Durante la partita tra Luneburg e Piacenza nella Cev Cup di volley 2026, i tedeschi sono in vantaggio con un punteggio di 16-10. In seguito, Gutierrez ha segnato un punto con un colpo di forza, portando il punteggio a 18-13, mentre la squadra italiana ha commesso un errore in battuta, rendendo più difficile il recupero. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta sul sito dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-13 Gutierrez sfonda di forza. 18-12 Fuori misura la battuta emiliana. 17-12 Gutierrez trova il varco superando il muro. 17-11 Lunga la diagonale di Enlund. 17-10 Pipe vincente per Gruvaeus. 16-10 Diagonale di Enlund. 15-10 Errore in battuta anche per Simon. 14-10 In rete la battuta tedesca. 14-9 Fuori l’attacco di Bovolenta. 13-9 La conclusione di Enlund passa in mezzo al muro piacentino. 12-9 Muro di Mandiraci su Enlund. 12-8 Conclusione vincente di Gruvaeus. 11-8 Attacco di Bovolenta. 11-7 Attacco vincente dal centro di Champlin. 10-7 Servizio in rete. 9-7 Lungolinea vincente per Bovolenta. 9-6 Diagonale vincente di Enlund.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Luneburg-Piacenza 0-1, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-10, i tedeschi in fuga Notizie correlate LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in GermaniaBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Leggi anche: LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: inizia la partita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in Germania; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Luneburg-Piacenza 0-1, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 24-26, finale in crescendo per gli emilianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-17 Esce di poco l'attacco di Bovolenta. 18-17 Errore in battuta per Piacenza. 17-17 Mani e fuori per ... oasport.it LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy storica finale di Coppa Cev in casa del Luneburg. La DIRETTAFinale di andata di Coppa Cev per Piacenza, che alle 19 affronta in trasferta i tedeschi del Luneburg. Gas Sales Bluenergy a caccia del primo trofeo continentale della propria storia dopo aver messo i ... sportpiacenza.it Finale andata Coppa CEV, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky #SkySport x.com CEV Cup 2026 Finale – Atto 1 Parte l’ultimo capitolo europeo per Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata nella Finale di CEV Cup contro i tedeschi dello SVG Luneburg. I biancorossi scendono in campo in Germania per il primo round della doppia sfid facebook