Tra pochi minuti si svolgerà l’incontro tra Italia e Francia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio femminile del 2026. La partita è trasmessa in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi sul sito per seguire l’andamento dell’evento. Al momento, sono stati forniti aggiornamenti sulla composizione delle squadre e sull’orario di inizio, con il match che si preannuncia molto atteso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Buonasera a tutti, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti all’inizio del match! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la terza giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Si tratta di una sfida particolarmente sentita. Come sappiamo la compagine azzurra è reduce da due brillanti vittorie, arrivate contro la Norvegia (2-1) e Slovacchia (4-6). Due successi che hanno permesso alle nostre ragazze di viaggiare a punteggio pieno al comando della classifica. Più altalenante il percorso delle transalpine che, all’esordio, sono state sconfitte all’extra time per 2-3 dall’Ungheria, per poi battere senza troppi patemi la Norvegia per 4-1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio del match

LA squadra di HOCKEY FEMMINILE a CASA ITALIA: Risultato comunque storico

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