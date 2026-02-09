LIVE Italia-Giappone hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | dalle 12.10 l’inizio del match

Alle ore 12.10 inizia la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le squadre sono pronte, dopo il riscaldamento prepartita e tra poco verranno cantati gli inni nazionali. I tifosi sono in attesa di vedere se le azzurre riusciranno a portare a casa un risultato positivo. La partita si disputa in diretta, con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:03 Ultimato il riscaldamento prepartita. A breve gli inni nazionali. 11:59 Pool B in cui la Svezia ha già strappato la qualificazione aggiudicandosi tre incontri su 3. Sarà decisiva la sfida tra azzurre e nipponiche in chiave terzo posto. 11:54 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Giappone. Poco più di 15 minuti al terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile.

