LIVE Italia-Slovacchia Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | dalle 12.30 lo scontro diretto delle azzurre
Alle ore 12:30 si svolge in diretta l'incontro tra le nazionali di hockey ghiaccio femminile di Italia e Slovacchia, valido per i Mondiali del 2026. Dopo aver vinto il primo match contro la Norvegia, le azzurre tornano in campo per sfidare la squadra considerata più forte in vista della promozione. La partita si gioca sul ghiaccio in Ungheria e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Dopo l’ottimo avvio nel match inaugurale disputato contro la Norvegia, le azzurre tornano sul ghiaccio magiaro per affrontare la rivale più accreditata in chiave promozione. 12:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Slovacchia. Poco meno di 20 minuti all’inizio della scontro diretto del girone unico di prima divisione Mondiale di hockey su ghiaccio femminile. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Dopo le splendide Olimpiadi casalinghe le azzurre vanno a caccia della promozione.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda...
LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda...