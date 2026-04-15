LIVE Italia-Francia 2-2 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | si decide tutto agli shoot-out

Alle 22:00 si è conclusa l'overtime tra Italia e Francia con un pareggio sul punteggio di 2-2, deciso successivamente dagli shoot-out. Prima di questo, il ghiaccio è stato rifatto brevemente e alle 64 minuti le giocatrici italiane hanno tentato un’ultima azione offensiva, senza riuscire a segnare. La partita rientra nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 Breve rifacimento del ghiaccio. FINE OVERTIME, SI DECIDE TUTTO AGLI SHOOT-OUT 64:00 Assalto delle azzurre, ma il disco non entra. 62:00 Fallaccio di Rozier, Francia in inferiorità. Se non ora, quando? 61:00 Italia arrembate, la vuole chiudere subito. INIZIO OVERTIME 21:48 Le azzurre hanno accusato un calo di tensione nel momento cruciale, da lì è arrivato il pareggio delle francesi. Serve portarla a casa. FINE TERZO PERIODO, SI VA ALL’EXTRA TIME. 58:50 BEFFA VICINISSIMA per le azzurre con la Francia che manca un goal da pochissimi passi. 57:50 Ancora diagonale di Caumo, il disco non becca lo specchio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto agli shoot-out Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia il match! LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia l’extra timeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO EXTRA TIME 21:48 Le azzurre hanno accusato un calo di tensione nel momento cruciale, da lì è... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Francia - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; LIVE Francia-Italia 40-7, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Le azzurre crollano alla distanza, brutta sconfitta per Giordano e compagne; Italia con Danimarca, Francia e Montenegro all’Europeo. Franceschini: Siamo pronti; Sei Nazioni femminile, Italia ko in Francia: come è andato l'esordio delle Azzurre. LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia l’overtimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62:00 Fallaccio di Rozier, Francia in inferiorità. Se non ora, quando? 61:00 Italia arrembate, la vuole chiudere ... oasport.it Il rapper posticipa l'esibizione in Francia dopo lo stop in UK, ma in Italia il concerto è confermato nonostante le polemiche facebook Focus sui progetti del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo Scopri le iniziative che stanno plasmando la cooperazione tra Italia e Francia x uno sviluppo sostenibile e innovativo #Romanicap Scopri di più interreg-marittimo.eu/web/romanicap #C x.com