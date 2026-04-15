La partita tra Italia e Francia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio femminile si è conclusa con un punteggio di 2-2, aprendo l’extra time. Le squadre sono scese in pista in un match combattuto che ha visto le azzurre perdere tensione nel finale, permettendo alle avversarie di pareggiare. La sfida è iniziata alle 21:48 e ora si attende il proseguimento con il supplementare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO EXTRA TIME 21:48 Le azzurre hanno accusato un calo di tensione nel momento cruciale, da lì è arrivato il pareggio delle francesi. Serve portarla a casa. FINE TERZO PERIODO, SI VA ALL’EXTRA TIME. 58:50 BEFFA VICINISSIMA per le azzurre con la Francia che manca un goal da pochissimi passi. 57:50 Ancora diagonale di Caumo, il disco non becca lo specchio. 57:00 Bella zingarata, finta e tiro di Reyes, il disco non entra. 56:00 Inferiorità fortunatamente anche per la Francia, il fallo è di Auraad-Buschee. 55:00 Attenzione adesso, due minuti di inferiorità per le azzurre, fallo di Stocker. 55:00 Bomba di Caumo, il disco non entra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia l’extra time

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