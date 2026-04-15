Alle 19:30 è iniziato il match tra Italia e Francia nel torneo di hockey ghiaccio femminile dei Mondiali del 2026. La partita è partita con il primo periodo in corso, con i tifosi italiani che si sono radunati per seguire l'evento. Gli aggiornamenti in tempo reale continueranno a seguire l’andamento del gioco e eventuali segnali di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 SI PARTE, COMINCIA IL PRIMO PERIODO. FORZA AZZURRE! 19.28 Azzurre già schierate nella parte destra del campo. 19.26 Le squadre entrano in campo: in corso le presentazioni di rito. 19.25 Line up Italia Linea 1: Reyes, Della Rovere, Caumo, Stocker, Mattivi Linea 2: Heidenberger, Tutino, Abatangelo, Fortino, Lobis Linea 3: Mazzocchi, Niccolai, Roccella, Varano, Guerriero Linea 4: Bonafini, Saletta, Kaneppele, Pierri 19.24 Questa la clasifica aggiornata Italy (ITA) — 6 pts GP: 2 W: 2 OTW: 0 OTL: 0 L: 0 GF:GA 8:5. Slovakia (SVK) — 6 pts GP: 3 W: 2 OTW: 0 OTL: 0 L: 1 GF:GA 13:6. Hungary (HUN) — 5 pts GP: 3 W: 1 OTW: 1 OTL: 0 L: 1 GF:GA 7:4.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia il match!

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