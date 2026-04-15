Al via il secondo periodo della partita tra Italia e Francia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile 2026. Le due squadre sono tornate sul ghiaccio alle 20.19, pronti a proseguire l'incontro dopo la prima frazione di gioco. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale. La situazione segna un pareggio di 1-1, con le squadre determinate a portare a termine il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO PERIODO 20.19 Le squadre entrano nuovamente in campo. 20.18 Questi i risultati di oggi Norvegia-Cina 4-0 Ungheria-Slovacchia 0-2 20.17 Manca poco all’inizio del secondo periodo! 20.07 Rifacimento del ghiaccio in corso, piccola pausa per noi. 20.06 Alla rete di Anais Peyne Dingival siglata dopo due minuti ha risposto per l’Italia Justin Reyes all’11:44. Non troppe le occasioni, disputa molto bloccata. Urge cambiare passo. 20:05 Va in archivio un primo periodo molto strano, in cui è mancata molto la lucidità da ambo le parti. FINE PRIMO PERIODO 20:00 Attenzione, giocatrice azzurra a terra, fortunatamente niente di grave.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia il secondo periodo

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