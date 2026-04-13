LIVE Italia-Slovacchia 6-2 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dilagano a fine secondo periodo

Nella partita valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026, le giocatrici italiane hanno concluso il secondo periodo con un punteggio di 6-2 contro le avversarie slovacche. Dopo aver subito una rete nel corso della seconda frazione, le azzurre hanno reagito immediatamente, mantenendo un ritmo aggressivo fino al termine del secondo tempo. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:57 Termina il secondo periodo con le azzurre che come ad inizio partita hanno reagito vigorosamente alla rete avversaria. Slovacchia tramortita, nell’ultimo periodo servirà soltanto concentrazione per evitare il rientro delle rivali. A tra poco! FINE SECONDO PERIODO 19? RETEEEE ITALIAAAA! Ed invece lo aumentiamo il gap! Splendida azione in ripartenza delle azzurre con Caumo a finalizzare per la personale doppietta. 19? Ultime fasi del secondo periodo. Bisogna andare all’ultimo intervallo con tre reti di margine. 18? GOOOOOL ITALIAAAA! Ancora una volta le azzurre sono letali in situazione di power play.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 6-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dilagano a fine secondo periodo LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre convincenti nel primo periodo Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026