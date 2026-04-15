LIVE Italia-Francia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | le transalpine a segno dopo due minuti

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Italia e Francia dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026, la squadra francese ha segnato il primo gol dopo appena due minuti di gioco. Poco dopo, è stato fischiato un fallo di un giocatore italiano, che ha portato a una penalità per la squadra avversaria. La partita è stata interrotta poco dopo per un altro time-out richiesto dai francesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:31 Penalità per la Francia, fallo di Quarto. 11:00 Altro time-out. 10:00 Aumenta il pressing delle italiane. 8:00 Bel tentativo di Abatangelo sventato dal portiere avversario. 7:00 Serve una reazione da parte delle azzurre. 6:50 Time-out. 6:00 Non ordinatissime le nostre ragazze in questa fase. 4:59 La scampano le azzurre. Adesso è la Francia in inferiorità per il fallo di Zilliox. 2:39 Ancora fatica per le azzurre che ricevono due minuti di penalità a causa di Heidenberger. 2:20 GOAL DELLA FRANCIA. Le transalpine hanno vinto un ingaggio, riversandosi con rabbia nella tre quarti avversaria e affondando il colpo con Peyne Dyngival.🔗 Leggi su Oasport.it

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