LIVE Cobolli-Bergs ATP Monaco 2026 in DIRETTA | duello dal sapore di Coppa Davis

Oggi si gioca agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco, con un incontro tra il giovane italiano Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma online. La sfida ha un sapore che ricorda le grandi occasioni della Coppa Davis, offrendo un confronto diretto tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Monaco. L’azzurro parte favorito anche grazie ad una classifica migliore ed un inizio di stagione positivo, rispetto alla poca continuità del suo avversario che ricorderete tutti per quella sfida epica avuta in semifinale di Coppa Davis 2025, proprio contro il nostro tennista italiano. Infatti, lo scorso novembre l’Italia di Volandri, prima di battere in finale la Spagna di David Ferrer ed alzare per il terzo anno di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: rivincita della Coppa Davis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Leggi anche: ATP Monaco 2026, esordio vincente per Zverev. Esce Bublik. Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli