LIVE Cobolli-Bergs 3-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del primo break del match

Al torneo ATP di Monaco, la partita tra Cobolli e Bergs sta vivendo momenti intensi. Dopo un errore di Bergs, il suo dritto si ferma sul nastro, portando l'azzurro a un punteggio di 0-30. La sfida si sta sviluppando con vari scambi e colpi decisivi, mentre i giocatori cercano di ottenere il primo break del match. Gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore grave di Bergs, il suo dritto si ferma sul nastro! Seconda. 0-15 Il nastro accomoda la palla per Cobolli che chiude con il vincente di rovescio lungolinea. Seconda palla per il belga. 3-2 GAME COBOLLI! Ottimo turno al servizio per l’azzurro, la risposta del belga con il dritto finisce in rete. Seconda palla. 40-0 Altra prima e altro punto! 30-0 Ace del romano, il secondo per lui. 15-0 Passa la risposta del belga ma finisce in corridoio. 2-2 GAME BERGS. In rete la risposta azzurra. 40-30 Risposta vincente di Cobolli che infila il dritto lungolinea e lo piazza sulla riga, con Bergs che aveva seguito il servizio a rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del primo break del match Notizie correlate LIVE Cobolli-Bergs 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Demi volée perfetta di Bergs, il romano era troppo lontano per intervenire. Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia Blockx-Shelton, poi toccherà all’azzurro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; BMW Open by Bitpanda Tennis | Cobolli - Bergs | La Gazzetta dello Sport; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi. Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa DavisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it MONACO DI BAVIERA ! Per chi ama il tennis LIVE! OGGICOBOLLI vs BERGS ( intorno alle 15, 20 ! ) - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com