Al torneo ATP di Monaco, il match tra Cobolli e Bergs prosegue con il secondo set che inizia con il servizio del tennista italiano. Nel primo gioco, Cobolli conquista due punti e mette pressione all’avversario con un’ottima giocata in risposta. Bergs risponde con un servizio vincente, ma l’italiano mantiene il ritmo, cercando di prendere il controllo dello scambio. La partita si svolge in un’atmosfera tesa, con entrambi i giocatori che cercano di imporre il proprio stile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima esterna vincente! 30-30 Servizio e dritto vincente del tennista italiano! 15-30 In rete il dritto di Cobolli dopo l’ottima pressione del belga, che prova a farsi sentire. Non c’è la prima. 15-15 Ottimo rovescio del romano, in rete il dritto di Bergs. Ancora seconda. 0-15 Doppio fallo di Cobolli. Seconda palla. 2-0 BREAK COBOLLI! Bergs segue a rete il servizio, la risposta di Flavio lungolinea è troppo scomoda per essere gestita e la volée non supera la rete! 0-40 Esce il dritto da fondo campo di Bergs, subito tre palle break pesantissime per l’azzurro. 0-30 Cambio lungolinea di Cobolli che dopo il dritto scende a rete e chiude l’azione con la volée in controtempo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 6-2 1-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il secondo set parte con il servizio del romano

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LIVE Cobolli-Bergs 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro che vuole chiudere il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Altro doppio fallo con il belga che forza ancora la seconda. Seconda. 30-15 Servizio e dritto di Bergs. oasport.it

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