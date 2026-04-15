LIVE Cobolli-Bergs 2-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di match

Nel primo set della partita di ATP Monaco 2026, Cobolli e Bergs sono entrati in campo senza ottenere break durante i primi scambi. Dopo alcuni scambi, Bergs ha realizzato una volée perfetta, portando il punteggio a 30-15. La partita è iniziata con ritmo intenso, senza segnali di interruzioni o variazioni nel gioco. La diretta prosegue con aggiornamenti sui punteggi e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Demi volée perfetta di Bergs, il romano era troppo lontano per intervenire. 15-15 Questa volta il rovescio del belga in diagonale è ottimo. 0-15 Risposta ottima di Flavio con il dritto lungolinea, in rete il rovescio di Bergs. 2-1 GAME COBOLLI! Ancora in rimonta, questa volta dallo 0-15 in favore del belga, l’azzurro porta a casa il servizio con la risposta di Bergs che non trova il campo! 40-15 Tiene alto il ritmo l’azzurro, esce il dritto lungolinea di Bergs. 30-15 Mamma mia che punto ha fatto Flavio! L’azzurro raggiunge la volée di Bergs alla quale risponde con un lob stupendo, riuscendo poi a chiudere a rete con la volée alta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di match Notizie correlate LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 2-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 GAME SINNER/OPELKA! Prima vincente di Jannik. Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; BMW Open by Bitpanda Tennis | Cobolli - Bergs | La Gazzetta dello Sport; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi. Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa DavisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it MONACO DI BAVIERA ! Per chi ama il tennis LIVE! OGGICOBOLLI vs BERGS ( intorno alle 15, 20 ! ) - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com