LIVE Cobolli-Bergs ATP Monaco 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento

Alle 15:40, sul campo centrale di Monaco, i giocatori stanno effettuando il riscaldamento in condizioni climatiche particolari. Il clima presenta temperature fresche e nuvole che coprono il cielo, con un’umidità che si attesta intorno all’80%. La terra rossa appare più compatta e pesante rispetto alle normali condizioni, influenzando probabilmente l’andamento degli allenamenti e delle partite in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Condizioni meteo davvero particolare con il fresco e le nuvole di Monaco che rendono la terra rossa del campo centrale sicuramente più pesante, con l’umidità che vacilla intorno all’80%. 15.38 Tennisti in campo! Sta per iniziare il riscaldamento. 15.37 Cobolli, al termine di questa settimana, spera di ritrovarsi con il terzo titolo ATP 500 della carriera dopo quello di Amburgo, conquistato la scorsa stagione, e quello di Acapulco, vinto pochi mesi fa. 15.35 Manca sempre meno all’ingresso in campo dei due tennisti. 15.32 Sono tre gli scontri diretti tra questi due tennisti, con il romano in vantaggio 2-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Darderi-Trungelliti, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; Live Zizou Bergs - Marko Topo - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 15/04/2026; Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime. Cobolli-Bergs LIVE su Sky Sport TennisFlavio Cobolli a caccia di un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Monaco di Baviera: il romano affronta il belga Zizou Bergs. A seguire tocca a Luciano Darderi contro ... sport.sky.it Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it MONACO DI BAVIERA ! Per chi ama il tennis LIVE! OGGICOBOLLI vs BERGS ( intorno alle 15, 20 ! ) - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com