LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di match

Al torneo ATP di Indian Wells, nel primo turno, Sinner e Opelka conducono 2-1 contro Granollers e Zeballos. La partita è iniziata senza break, con Sinner che ha conquistato il primo game vincente e ha messo a segno una prima esterna, mentre Opelka ha concluso con uno smash. La sfida prosegue con equilibrio tra le due coppie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 GAME SINNEROPELKA! Prima vincente di Jannik. 40-15 Prima esterna di Sinner e Opelka chiude con lo smash. 30-15 Ace dell'azzurro. 15-15 Primo scambio da fondo di Sinner, ed è punto per lui. Granollers non può fare nulla contro il suo rovescio. 0-15 Altro errore di volée di Opelka. 1-1 GAME GRANOLLERSZEBALLOS. In rete la risposta di Opelka. Seconda palla per l'argentino. 40-15 Prima vincente di Zeballos. 30-15 Opelka prova a spingere con il dritto lungolinea ma sbaglia in lunghezza, e non di poco. 15-15 Granollers trova la copertura a rete sulla risposta di Sinner. 0-15 Risposta profonda di Opelka che il sudamericano non riesce a gestire.