LIVE Alle 21 Bayern-Atalanta le ultime | per Kompany in porta c' è Urbig Palladino con Krstovic

Alle 21 si gioca Bayern-Atalanta, con Urbig tra i pali per il Bayern e Palladino che schiera Krstovic. La partita si svolge dopo il 6-1 subito dalla squadra italiana a Bergamo, un risultato che ha reso difficile la qualificazione. La squadra italiana cerca di recuperare punti e migliorare la propria posizione nella competizione.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Palladino (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany Direttore di gara designato per la sfida è il francese Benoît Bastien, con assistenti Zakrani-Berthomieu. Quarto uomo Vernice, Var Dechepy, Avar Gillet. La sfida dell'Allianz Arena, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in esclusiva Amazon Prime Video. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Bayern-Atalanta, le ultime: per Kompany in porta c'è Urbig. Palladino con Krstovic Articoli correlati LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Krstovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis. LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Contenuti e approfondimenti su LIVE Alle 21 Bayern Atalanta le ultime... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Champions League: in campo alle 21 Bayern Monaco-Atalanta DIRETTA; Atalanta - Bayern M. (1-6) Champions League 2025; Live FC Bayern Monaco - Atalanta - Champions League: Punteggi & Highlights Calcio - 18/03/2026. Bayern Monaco-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Bayern Monaco-Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Dove vedere Bayern-Atalanta stasera (anche gratis) in streaming, il ritorno degli ottavi di Champions League 2026I nerazzurri a Monaco di Baviera ripartono dalla pesante sconfitta per 6-1 subita in casa la settimana scorsa. Ecco come seguire il match in diretta e rivederlo dopo ... gqitalia.it Quanti cuori nerazzurri in Baviera #bayernatalanta #bayern #monaco #atalanta #championsleague facebook Trasporti e accesso all’Allianz Arena: guida per i tifosi dell’Atalanta Cari tifosi dell’Atalanta, benvenuti a Monaco! In occasione della partita di Champions League all’Allianz Arena contro il FC Bayern, questa sera ci saranno limitazioni nel trasporto pubb x.com