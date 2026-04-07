Sporting Arsenal | il fortino di Rui Borges la notte da ex di Gyokeres momento e infortuni dei Gunners Dentro al match dell’Alvalade

Nella serata all’Allianz Stadium si sono affrontate le squadre di Sporting e Arsenal, in una partita valida per i quarti di finale di Champions League 202526. La sfida ha visto il team di casa difendere con solidità il proprio territorio, mentre i Gunners hanno affrontato diverse difficoltà legate agli infortuni. Tra gli episodi principali, il ritorno di un ex giocatore e alcune occasioni non sfruttate da entrambe le parti.

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