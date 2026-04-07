LIVE Alle 21 Sporting-Arsenal le ufficiali | occhi puntati sull' ex Gyokeres C' è Calafiori dal 1'

Stasera alle 21 si gioca la partita tra Sporting e Arsenal, con le formazioni ufficiali già annunciate. L’attenzione si concentra sull’attaccante ex Gyokeres, protagonista di questa sfida. L’Arsenal ha deciso di schierare Calafiori dal primo minuto, mentre l’allenatore dello Sporting non potrà contare su Hjulmand, squalificato. La partita si preannuncia interessante in vista delle strategie delle due squadre.

(4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Ødegaard, Madueke, Trossard; Gyokeres. All: Arteta. (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomandé, Inacio, Araujo; Morita, João Simões; Pedro Goncalves, Trincao, Catamo; Luis Suarez. All: Rui Borges. (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All: Arteta. (4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Diomandé, Inacio, Vagiannidis; Morita, Braganç; Pedro Goncalves, Trincao, Catamo; Luis Suarez. All: Rui Borges. L'arbitro della sfida sarà Daniel Siebert, coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il quarto uomo è Daniel Schlager. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Arteta ne inventa un’altra Il tecnico dell’Arsenal, in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, ha fatto allenare i suoi giocatori con… delle penne. Vedere per credere - https://m.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/arteta-ne-inventa- - facebook.com facebook

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