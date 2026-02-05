Liv Morgan si prende il centro della scena dopo aver vinto la Royal Rumble femminile 2026. La wrestler americana si autoproclama la più grande vincitrice di sempre e non nasconde la sua soddisfazione, anche dopo aver tradito Raquel Rodriguez. Morgan si mostra sicura di sé, senza paura di alzare la voce e di rivendicare il suo successo. Nel frattempo, si confronta anche con Roman Reigns, il vincitore maschile, dimostrando di voler restare protagonista nel mondo della WWE.

Come ben sappiamo Liv Morgan è risultata vincitrice della Royal Rumble femminile 2026 e come ben sa fare, non ha perso un attimo per vantarsene, sopraelevandosi al vincitore della Rumble maschile Roman Reigns e non solo. Dopo la vittoria, Morgan è apparsa in un’intervista con Branson Quirke e CJ PerryLana nel programma Inside the Ring di TMZ. All’inizio dello show, l’ex diva della WWE Lana ha dato il benvenuto a Liv definendola la più grande vincitrice di sempre del Women’s Royal Rumble. Morgan l’ha subito corretta, affermando di non essere solo la più grande vincitrice di sempre della Royal Rumble femminile, ma la più grande vincitrice di sempre della Royal Rumble, sia nella divisione maschile che in quella femminile, sottintendendo di considerarsi superiore anche a Roman Reigns, fresco vincitore di quella maschile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Sono la più grande vincitrice di sempre della Royal Rumble e non mi pento del tradimento a Raquel Rodriguez”.

Approfondimenti su Liv Morgan

Liv Morgan ha sorpreso tutti durante l’ultimo evento di WWE.

Liv Morgan, campionessa mondiale femminile WWE, ha ottenuto un recente successo al King and Queen of the Ring di Jeddah, sconfiggendo Becky Lynch.

